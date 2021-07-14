Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer'le dünyaevine giren ve mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, tekne tutkusundan vazgeçmiyor... Başarılı oyuncu, Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak. Dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını balık sevdasına göre dizayn ettiren Tatlıtuğ, önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacak.

14.07.2021 10:29 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





