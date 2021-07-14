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Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer'le dünyaevine giren ve mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, tekne tutkusundan vazgeçmiyor... Başarılı oyuncu, Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak. Dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını balık sevdasına göre dizayn ettiren Tatlıtuğ, önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacak.

14.07.2021 10:29 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:35
Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

TEKNEYLE DÜNYA TURU

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı...

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Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da özel yaptırdığı yeni teknesiyle önümüzdeki sene dünyayı gezecek.

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

KIVANÇ'IN YENİ OYUNCAĞI

'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak olan Tatlıtuğ, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını da balık sevdasına göre dizayn ettiriyor. Yeni teknesine 10 milyon TL ödediği iddia edilen 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacak.

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

BURCU'NUN YENİ ARACI

Bir süredir özel şoför kullanan Burcu Esmersoy'u, Markalar Sokağı'ndan almaya gelen şoförünün kullandığı 500 bin TL değerindeki araç dikkatlerden kaçmadı.

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı

İşte Burcu Esmersoy'un yeni arabası...