Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ dünyayı turlayacak! Tekne tutkusuyla bilinen Kıvanç'ın yeni oyuncağı dudak uçuklattı. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer'le dünyaevine giren ve mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, tekne tutkusundan vazgeçmiyor... Başarılı oyuncu, Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak. Dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını balık sevdasına göre dizayn ettiren Tatlıtuğ, önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacak.
KIVANÇ'IN YENİ OYUNCAĞI
'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak olan Tatlıtuğ, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını da balık sevdasına göre dizayn ettiriyor. Yeni teknesine 10 milyon TL ödediği iddia edilen 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacak.