RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Barış Murat Yağcı Survivor'ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı'yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday'ı destekleyince kayış koptu

Barış Murat Yağcı Survivor'ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı'yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday'ı destekleyince kayış koptu

Survivor, gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı... İlk olarak Survivor 2020'ye katılan Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Jet hızıyla başlayan bu aşk, jet hızıyla bitmişti. Ancak asıl bomba Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'in Survivor 2022'ye katılmasıyla patladı. Bu aşk üçgeni izleyici tarafından yakından takip edilirken, Barış Murat Yağcı'nın söylemleri kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

30.04.2022 09:37 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:38
Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı’yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday’ı destekleyince kayış koptu

Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.

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Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı’yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday’ı destekleyince kayış koptu

Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.

Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı’yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday’ı destekleyince kayış koptu

Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklayan çiftin sevgili olmaları adeta 2020'de bomba etkisi yaratmıştı. Bir süre sonra da bu ilişki aniden bitmişti. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu sayfanın kapandığını belirtmişti.

Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı’yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday’ı destekleyince kayış koptu

ŞİDDET İDDİALARI

Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.

Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor Nisa Bölükbaşı’yı bir türlü unutamadı! Nisa Ogeday’ı destekleyince kayış koptu

Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulunmuştu.

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