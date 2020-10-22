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Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın samimi halleri magazin gündeminde aşk iddialarını da beraberinde getirdi. Sık sık birlikte görüntülenen, yarışmadan sonra da ayrılmayan hatta daha da yakınlaşan Nisa ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.

22.10.2020 13:27 - Son Güncelleme: 22.10.2020 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





