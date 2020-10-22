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Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın samimi halleri magazin gündeminde aşk iddialarını da beraberinde getirdi. Sık sık birlikte görüntülenen, yarışmadan sonra da ayrılmayan hatta daha da yakınlaşan Nisa ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.

22.10.2020 13:27 - Son Güncelleme: 22.10.2020 13:44
Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Survivor 2020 yaroşmacıları Barış ve Nisa arasında aşk var mı yok mu? Yılan hikayesine dönen olayda son noktayı Barış Murat Yağcı koydu.

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Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Survivor boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.

Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.

Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Barış Murat Yağcı açıkladı! Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşıyor mu?

Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, "Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde 'birinin eski sevgilisi' takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı" dedi.

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