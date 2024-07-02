Barış Arduç'un kayınvalidesini gören şaşıp kaldı! 39'luk Gupse Özay'ın bir de annesine bakın! "Güzellik soydan geliyor..."

Gupse Özay, Lohusa filmiyle yeniden ekranlarda boy gösterince dikkatler yeniden başarılı oyuncu ve ailesine çevrildi. Özellikle Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve minik kızları Jan Asya'ya annelik yapan Özay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Özay'ın annesi yer alıyordu ve takipçileri güzel oyuncu ile annesi arasındaki benzerliğe hayran kaldı.