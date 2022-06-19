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Haberler Magazin Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun..."

Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun..."

Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan doğuma günler kala gelen 'hamile' pozu gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Gupse Özay'ın son hali merak ediliyordu. Gupse Özay Instagram'dan paylaştığı kare ve yazdığı notla kısa sürede magazin dünyasında çok konuşulan isim oldu. İki yıl önce İzmir Çeşme'de Barış Arduç ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren Gupse, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. İşte ünlü oyuncunun paylaştığı o kare...

19.06.2022 10:53 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:12
Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun...

"BU KÜÇÜK KIZ BİR DOĞSUN..."

Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan doğuma günler kala gelen hamile pozu geldi.

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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun...

Gupse Özay ile Barış Arduç, başrollerini üstlendikleri Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun...

Ünlü çift, 2020'de ise uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Özay ile Arduç, İzmir Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 'çocuk' haberleriyle de sık sık gündem olmuştu.

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’dan doğuma günler kala gelen hamile pozu: Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz, bu küçük kız bir doğsun...

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.

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