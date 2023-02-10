Barış Arduç, Aslı Enver, Hande Erçel derken Fahriye Evcen de yardım için sosyal medyadan destek verdi! Paylaşımlar durmuyor: 2 çocuk annesi...

Öte yandan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı: