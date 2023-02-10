Barış Arduç, Aslı Enver, Hande Erçel derken Fahriye Evcen de yardım için sosyal medyadan destek verdi! Paylaşımlar durmuyor: 2 çocuk annesi...
Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ili yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde çalışmaları sürerken, ünlü isimler de sosyal medyadan destek vermeye devam ediyor. Barış Arduç, Aslı Enver, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Demet Akalın ve daha bir çok oyuncu ve şarkıcı sosyal medya hesaplarından mağdur olan vatandaşların sesi oluyor. 2 çocuk annesi Fahriye Evcen de depremin yaşandığı ilk günden beri paylaşım yapıyor. İşte detaylar...
6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Depremlerde 18 bin 991 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 573 kişi de yaralandı. Türkiye genelinde yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremle tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışılırken, ünlü isimlerden de depremden etkilenen vatandaşların mağduriyetleri giderilmesi için paylaşımlarla destek sağlanıyor.
Hande Erçel, Barış Arduç, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Aslı Enver, Demet Akalın derken Fahriye Evcen de sosyal medyadan enkaz altında kalan vatandaşların kurtulması için paylaşımlar yaparak seslerini duyuruyor.
Öte yandan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı: