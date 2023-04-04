'Barbie'ye benzeyeceğim' demiş yalanları patlak vermişti! İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Ayrıca yarışmada bazı yalanları da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…
04.04.2023 06:19 - Son Güncelleme: 04.04.2023 06:19
Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.