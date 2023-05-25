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"Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Ayrıca yarışmada bazı yalanları da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinden eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi&hellip;

25.05.2023 17:02 - Son Güncelleme: 25.05.2023 17:02
Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.

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Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Bazı ufak yalanları da ortaya çıkmıştı. En başta Instagram profiline koyduğu fotoğrafın kendisine ait olmadığı yayında yüzüne vurulmuştu.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları patır patır dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Başka bir yarışmacı Sima'nın İspanya güzelinin fotoğrafını kullandığını ortaya çıkarmıştı. Sima bunu inkar etmişti.

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