Barbie Gamze’yi gören şok geçiriyor! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem'in 3 numara saçlarını gören küçük dilini yuttu! "Bu haliyle bile nasıl güzel.."

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterini canlandıran İpek Erdem, yıllar sonra yeniden gündemde. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide performansıyla beğeni toplayan İpek Erdem, şimdiki haliyle adeta bambaşka bir insan haline geldi.
Bir dönemin efsanevi dizisi Hayat Bilgisi'nin unutulmaz karakteri 'Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem, büyük bir değişimle yeniden gündemde.
Erdem yıllar önce yaptığı bir değişimle yeniden gündeme geldi.
Başarılı oyuncunun 3 numara saçlarını görenler büyük şok geçirdi. Hayranları, "Bu haliyle bile nasıl güzel!" demekten kendini alamıyor.