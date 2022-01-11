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Haberler Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, son olarak başrolünü Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin üslendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde boy göstermişti. Bir süre önce yapıma veda eden oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Leopar desenli mayosu ve bornozuyla kamera karşısına geçen Arslan, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise meslektaşı Beren Saat'ten geldi. İşte Gülcan Arslan'nın sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı...

11.01.2022 00:44 - Son Güncelleme: 11.01.2022 00:44
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine 9. bölümde veda eden oyuncu Gülcan Arslan, geçen günlerde Teoman ila aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Aşk iddialarını "Öyle bir şey yok" diyerek yalanlayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan Arslan, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla adeta soğuk havalara meydan okudu.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Leopar desenli mayosu ve bornozuyla kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, Instagram hesabından "kar topluyorum" notuyla paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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