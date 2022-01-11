Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan leopar desenli mayosu ve bornozuyla paylaştı! İlk yorum Beren Saat’ten geldi
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, son olarak başrolünü Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin üslendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde boy göstermişti. Bir süre önce yapıma veda eden oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Leopar desenli mayosu ve bornozuyla kamera karşısına geçen Arslan, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise meslektaşı Beren Saat'ten geldi. İşte Gülcan Arslan'nın sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı...
11.01.2022 00:44
- Son Güncelleme: 11.01.2022 00:44
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine 9. bölümde veda eden oyuncu Gülcan Arslan, geçen günlerde Teoman ila aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Leopar desenli mayosu ve bornozuyla kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, Instagram hesabından "kar topluyorum" notuyla paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.