Barbaroslar’ın Şahsenem’i Özge Özkaplan bakın hangi ünlü oyuncu ile sevgili çıktı! Meğer yıllardır aşk yaşıyorlarmış! Demet Özdemir’in eski partneri...

Şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna geçiş yapan Özge Özkaplan canlandırdığı karakter ve sevgilisi ile gündemde yer alıyor. TRT 1'in dizisinde Şahsenem'e hayat veren Özkaplan izleyici tarafından büyük ilgi görürken güzel oyuncunun birlikte olduğu erkek arkadaşı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Özge Özkaplan uzun bir süredir yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile aşk yaşıyormuş...