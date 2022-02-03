Barbaroslar'ın Şahsenem'i Özge Özkaplan bakın hangi ünlü oyuncu ile sevgili çıktı! Meğer yıllardır aşk yaşıyorlarmış! Demet Özdemir'in eski partneri...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine Özge Özkaplan dahil oldu. Özkaplan dizide Şahsenem karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncu 2017'de katledilen 3 güzel insanın hayat hikâyesinin anlatıldığı Çalınmış Hayatlar dizisinde Özgecan Aslan'ı canlandırmıştı. Ardından bir çok projede yer alan Özge Özkaplan son olarak başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine katıldı. Özkaplan kariyerinin yanında özel hayatıyla da çok konuşulmaya başlandı. Bakın Özge Özkaplan hangi ünlü oyuncuyla sevgili çıktı! Meğer o yakışıklı oyuncu ile aşk yaşıyormuş...
Şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna geçiş yapan Özge Özkaplan canlandırdığı karakter ve sevgilisi ile gündemde yer alıyor. TRT 1'in dizisinde Şahsenem'e hayat veren Özkaplan izleyici tarafından büyük ilgi görürken güzel oyuncunun birlikte olduğu erkek arkadaşı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Özge Özkaplan uzun bir süredir yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile aşk yaşıyormuş...
Yakışıklı oyuncu Yusuf Çim 2015 yılında Çilek Kokusu dizisindeki Burak karakteri ile hafızalara kazındı. Dizide partner olan iki oyuncu gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.
2021 yılında ise Akrep isimli Star TV dizisinde Aras karakteri ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Yusuf Çim son olarak da Mevlana isimli TRT dizisinin kadrosunda izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.