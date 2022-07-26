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Haberler Magazin Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Gözde Çığacı gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Turgut, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Turgut'un bir dönem ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden döndüğünü ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın Kaan Turgut'un kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi kimmiş...

26.07.2022 21:52 - Son Güncelleme: 26.07.2022 21:52
Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Turgut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Özellikle aşk hayatı merak edilen Turgut hakkında en çok "Kaan Turgut'un sevgilisi var mı?", "Kaan Turgut'un eski sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Turgut'u bir dönem kendisi gibi çok ünlü olan meslektaşıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

Öte yandan oyuncu çift hakkında çıkan 'evleniyorlar' haberleri de dikkat çekti.

Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...

İşte başta Kaan Turgut olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

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