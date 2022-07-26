Balkan Ninnisi’nin Pavel’i Kaan Turgut eski sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer o oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş...
Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Gözde Çığacı gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Turgut, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Turgut'un bir dönem ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden döndüğünü ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın Kaan Turgut'un kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi kimmiş...
26.07.2022 21:52 - Son Güncelleme: 26.07.2022 21:52
Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Turgut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen Turgut hakkında en çok "Kaan Turgut'un sevgilisi var mı?", "Kaan Turgut'un eski sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.