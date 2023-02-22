"Bakışlar aynı küçük Nihat" Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'ı görenlerin nutku tutuldu! Eşi Arzu Arzu Doğan 'ben mi babası mı' deyince olanlar oldu
Bakışlar aynı küçük Nihat... Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'ı görenlerin nutku tutuldu! Eşi Arzu Arzu Doğan 'ben mi babası mı' deyince olanlar oldu. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, eşi Arezoo Doğan'ın Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'ı görenler adeta şaşkına döndü.
"BAKIŞLAR AYNI KÜÇÜK NİHAT"
Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'ı görenlerin nutku tutuldu! Eşi Arzu Arzu Doğan 'ben mi babası mı' dedi sosyal medyada "Bakışlar aynı küçük Nihat" yorumları yapıldı.
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
İranlı hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan 'kuliste Bahar Candan'ın annesiyle cinsel ilişkiye girdi' iddiası günlerce konuşulmuş hatta Nihat Doğan'dan gelecek olan açıklama dikkat çekmişti.
Nihat Doğan ile kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Bahar Candan'ın annesi... (Fotoğraftaki sarı sarçlı kadın)
İddiaların ortayaa tıldığı dönemlerde Nihat Doğan'ın eşinin karnı burnundaydı ve bir başka iddiaya göre Arzu Doğan evi terk etmişti. Ancak çift iddiaları mutlu pozlarıyla adeta yalanlamıştı.