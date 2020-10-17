Bakın Müge Anlı aslen nereliymişı! Müge Anlı'nın memleketini duyanlar çok şaşırıyor...
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.
17.10.2020 13:05
- Son Güncelleme: 17.10.2020 13:05
Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ ve memleketi ile gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve konuşulmasını sevmeyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında. 46 yaşındaki Müge Anlı, her ne kadar özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da hayranları onu merak ediyor. İşte Müge Anlı nereli sorusunun cevabı...
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