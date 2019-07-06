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Bakın Müge Anlı aslen nereli çıktı! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyordu. Yaz ekranına ise Güven Bana adlı yarışma programı ile giriş yapan Müge Anlı Türkiye'nin hakkında her detayı en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

06.07.2019 08:16 - Son Güncelleme: 06.07.2019 08:17
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen şeylerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Bülent İnal - Şanlıurfa

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Müslüm Gürses - Şanlıurfa

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