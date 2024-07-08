Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı! Ablasıyla aynı dizideymiş! Kavak Yelleri'nin efsane oyuncusu meğer...

Ekranların sevilen yüzü Demet Evgar, başarılı performansıyla göz doldurduğu "Bahar" dizisiyle kariyerinde yeni bir zirveye daha imza attı. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evgar'ın, oyunculuktaki başarısının arkasında yatan sır ise şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın, setlere hiç de yabancı olmayan ve bir dönem aynı dizide rol aldığı bir kardeşi varmış! Peki Demet Evgar'ın, bugüne kadar pek de gündeme gelmeyen ve yeteneğini kanıtlamış olan kardeşi kim? İşte cevabı...
"Alev Alev", "Avlu", "Güneşi Gördüm" gibi yapımlardaki başarılı performansıyla Türk dizi tarihine adını yazdıran Demet Evgar, şimdilerde "Bahar" dizisiyle gündemde.
Ancak başarılı oyuncunun özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın setlere hiç de yabancı olmayan ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir erkek kardeşi varmış.
Üstelik iki kardeş, yıllar önce aynı dizide kamera karşısına geçmişti bile...