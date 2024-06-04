SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! "O sahnede bayıldım..."

Televizyon ekranlarının en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Mehmet Yılmaz Ak, yeni dizisi "Bahar" ile tekrar adından söz ettiriyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimlerle paylaştığı başrolün yanı sıra, özel hayatıyla da merak uyandıran bir figür haline geldi. Mehmet Yılmaz Ak'ın, dizide canlandırdığı Timur karakteriyle öne çıkan sempatik tavırları, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda sevilen bir figür olduğunu gösteriyor. İşte Mehmet Yılmaz Ak hakkında merak edilenler ve onun sanat yolculuğu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:48 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:49
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! O sahnede bayıldım... 1

Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, televizyon dünyasında parlayan bir yıldız olarak dikkat çekiyor. İçerde, Çukur, Ramo ve Yargı dizilerindeki etkileyici performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Ak, şimdi ise Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle beğeni topluyor.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! O sahnede bayıldım... 2

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! O sahnede bayıldım... 3

Ünlü oyuncu, Çukur dizisinde rol aldığı döneme dair yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

SON DAKİKA