Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! "O sahnede bayıldım..."

Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, televizyon dünyasında parlayan bir yıldız olarak dikkat çekiyor. İçerde, Çukur, Ramo ve Yargı dizilerindeki etkileyici performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Ak, şimdi ise Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle beğeni topluyor.
YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
Başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu, Çukur dizisinde rol aldığı döneme dair yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.