Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'tan olay itiraf! İlk defa duyan şaşıp kaldı! "O sahnede bayıldım..."

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Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, televizyon dünyasında parlayan bir yıldız olarak dikkat çekiyor. İçerde, Çukur, Ramo ve Yargı dizilerindeki etkileyici performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Ak, şimdi ise Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle beğeni topluyor.