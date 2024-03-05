Bahar dizisinin finali şoke edecek! Uyarlandığı gerçek hikaye ortaya çıktı! Bahar ve Evren evlenecek mi? Timur'un Rengin'den çocuğu...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi usta oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi büyük bir ilgiyle takip edilyor. Dizinin uyarlandığı orijinal dizide neler olduğu ise sık sık aratılıyor. İşte dizinin gerçeğinde yaşananlar ve Bahar dizisinde olması beklenenler...