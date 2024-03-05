Bahar dizisinin finali şoke edecek! Uyarlandığı gerçek hikaye ortaya çıktı! Bahar ve Evren evlenecek mi? Timur'un Rengin'den çocuğu...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi usta oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi büyük bir ilgiyle takip edilyor. Dizinin uyarlandığı orijinal dizide neler olduğu ise sık sık aratılıyor. İşte dizinin gerçeğinde yaşananlar ve Bahar dizisinde olması beklenenler...
Dizinin uyarlandığı Dr. Cha'ya bakıldığında Bahar dizisinin finaline dair tahminler ortaya çıkarılabilir. İşte dizinin orijinalinde yaşanan olaylar...
BAHAR DİZİSİNDE NELER OLACAK?
Bahar'ın hastanede ameliyat edilmesiyle başlayan hikaye, kocasının ve kayınvalidesinin gerçek yüzlerini görmesiyle bir dönüm noktasına ulaşır. Bahar, yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında kendi hayatını yaşama kararı alır ve doktorluk hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf eder ve hastanede çalışmaya başlar.
Bahar'ın kocası ve metresi, Bahar'ı istifaya zorlamak için çeşitli taktiklere başvurur. Hastane müdürü, personeliyle birlikte eğlenceye gitmeye karar veriyor ve bu sırada Bahar, ameliyat eden doktorla flörtleşmeye başlar.