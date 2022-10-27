Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan çırılçıplak uzandı! Sosyal medya ayağa kalktı! O pozları ile aylık 100 bin TL kazandığını söylemişti! " Ne ar kaldı ne haya..."

AYLIK 100 BİN TL KAZANIYOR

"Böyle kitlem varken Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi. Muhafazakar çoğunluğunun fazla olduğunu yaşıyoruz ama... Yabancı dil eğitimi için en kısa yol, bikinili poz paylaşmak benim için ayıp değil. Sapık insan kolumu da görüp sapıklık yapabilir... "