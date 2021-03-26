Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...
Skandallar kraliçesi Bahar Candan hastaneye kaldırıldı. "İşte Benim Stilim","Doya Doya Moda" programlarıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı. İddialara göre; "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından sözlü taciz edilen Bahar Candan, tacizin ardından fiziksel şiddet gördü. Kendisine tekme tokat saldıran adam tarafından yaralanan ve kan revan içinde kaldığı ileri sürülen Candan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ablası Bahar Candan yaşanan olayın detaylarını anlattı. İşte hastane odasındaki Bahar Candan'ın son hali...
Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."