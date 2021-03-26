Bugünkü
Takvim

Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

Skandallar kraliçesi Bahar Candan hastaneye kaldırıldı. "İşte Benim Stilim","Doya Doya Moda" programlarıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı. İddialara göre; "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından sözlü taciz edilen Bahar Candan, tacizin ardından fiziksel şiddet gördü. Kendisine tekme tokat saldıran adam tarafından yaralanan ve kan revan içinde kaldığı ileri sürülen Candan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ablası Bahar Candan yaşanan olayın detaylarını anlattı. İşte hastane odasındaki Bahar Candan'ın son hali...

26.03.2021 09:33 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:17
Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali magazin gündeminde yerini aldı. Moda programlarıyla hayatımıza giren Bahar Candan ve Nihal Candan, tuhaf çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

Yarışma programlarıyla ünlendikten sonra yaptıkları paylaşımlarla ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen iki kardeş tatsız bir gün geçirdi. Bahar Candan çıktığı Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı.

Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

HASTANELİK OLDU

Her yaptığı paylaşımla ve açıklamayla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, Bahar Candan Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından yüzünden saldırıya uğradı.

Bahar Candan dehşeti yaşadı hastaneye kaldırıldı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan'ın son hali...

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."