Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: "Rezalet"
Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadan paylaştı! Arabadaki olay görüntüye sosyal medyada tepki yağdı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan yaptıkları paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan bu kez Nihal Candan'la arabada poz verdi. Bahar Candan ablasının frikik verdiği kareyi umursamadan paylaşınca sosyal medyadan tepki üstüne tepki geldi.
26.09.2022 09:55 - Son Güncelleme: 26.09.2022 09:59
"REZALET"
Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı, yeni gelen olay görüntüye tepki yağdı.
Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlar paylaşarak bir ayda 1 milyon TL kazandığını açıklayan Bahar Candan yine olay oldu. Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Candan kendisi gibi yarışmalarla ünlü olan ablası Nihal Candan'ın doğum gününü kutladı.
BAHAR CANDAN VE GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR
Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söylemişti.