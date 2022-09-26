Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: "Rezalet"

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlar paylaşarak bir ayda 1 milyon TL kazandığını açıklayan Bahar Candan yine olay oldu. Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Candan kendisi gibi yarışmalarla ünlü olan ablası Nihal Candan'ın doğum gününü kutladı.