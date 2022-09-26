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Haberler Magazin Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: "Rezalet"

Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: "Rezalet"

Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadan paylaştı! Arabadaki olay görüntüye sosyal medyada tepki yağdı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan yaptıkları paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan bu kez Nihal Candan'la arabada poz verdi. Bahar Candan ablasının frikik verdiği kareyi umursamadan paylaşınca sosyal medyadan tepki üstüne tepki geldi.

26.09.2022 09:55 - Son Güncelleme: 26.09.2022 09:59
Bahar Candan ablası Nihal Candan’ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: Rezalet

"REZALET"

Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı, yeni gelen olay görüntüye tepki yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan ablası Nihal Candan’ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: Rezalet

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlar paylaşarak bir ayda 1 milyon TL kazandığını açıklayan Bahar Candan yine olay oldu. Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Candan kendisi gibi yarışmalarla ünlü olan ablası Nihal Candan'ın doğum gününü kutladı.

Bahar Candan ablası Nihal Candan’ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: Rezalet

Bahar Candan bu sebeple sosyal medya hesabından ablası Nihal Candan ile arabada verdiği pozu paylaştı. Candan'ın, ablasıyla bu karesine tepki yağdı. Daha önce de ablasının göğüslerini paylaşan Bahar Candan gelen tepkileri de umursamadı.

Bahar Candan ablası Nihal Candan’ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: Rezalet

BAHAR CANDAN VE GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR

Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söylemişti.

Bahar Candan ablası Nihal Candan’ın frikik verdiği anları umursamadı! Göğüslerini de paylaşmıştı olay görüntüye tepki yağdı: Rezalet

Son olarak arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yapan Candan, yüzlerce lirayı ve dolarları yırtarak denize attı. O anları sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan, büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin takipçileri "Kesin paralar sahtedir" yorumları yaptı. Kimi ise Candan'ı görgüsüzlükle suçladı.

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