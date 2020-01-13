Babasının bire bir kopyası çıktı! İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı!

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının bire bir kopyası çıktı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada'nın 6 yaşına girmesini Ayşegül Yıldız sosyal medya hesabından mesajla kutladı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin 9 Nisan 2013 tarihinde kızları Elif Ada dünyaya geldi. Ancak çift, evliliklerini 2013 yılında, İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi'nde 15 dakika süren tek duruşmada sonlandırdı. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor

13.01.2020 11:45 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





