Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek’ten ‘sütyen’ çıkışı! “İç çamaşırıyla neden dışarda gezeyim” dedi sosyal medyayı ikna edemedi
Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, geçen akşam Cihangir'de görüntülenmiş ve tarzıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları, Aksüyek'in bol kesim çizgili pantolonunun üzerine giydiği üstte işaret ederek "Kıyafetin içine giyilen şeyler dışında moda oldu", "Üzerini giyinmeyi unutmuş", "Sütyenle de sokağa çıkmazsın" yorumlarında bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksüyek, üzerindekinin 'sütyen' olmadığının altını çizerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Aksüyek kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları açıklamaya ikna olmadı. İşte Dilara Aksüyek'in o açıklaması...
04.06.2022 19:39 - Son Güncelleme: 04.06.2022 19:53
Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, geçen akşam Cihangir'de kameralara yansıdı.