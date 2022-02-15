Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız'ın nişanlı ile aralarındaki yaş farkı şaşırttı! Evlilik hazırlığındaki çift Yemin dizisinde başrolü paylaşmıştı
Özge Yağız'ın sevgilisi ile aralarındaki yaş farkı şaşırttı. Show TV'nin yeni dizisi Baba ilk bölümüyle izleyicinin beğenisini topladı. Dizide Büşra Kalkan Saruhanlı karakterini canlandıran Özge Yağız'ın şimdilerde evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Gökberk Demirci ile Yemin adlı dizide tanıştığını bilmeyen kalmadı. Ünlü çiftin dizideki beraberlikleri gerçekte de aşka dönüştü. Peki aralarındaki yaş farkını biliyor musunuz? Özge Yağız kaç yaşında? İşte aralarındaki yaş farkı...
Ay Yapım imzalı Baba dizisi ilk bölümü ile Show TV'de yayınlandı. Dizide bir çok ünlü oyuncu boy gösteriyor. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın oynadığı dizide Özge Yağız da dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu dizide Aşık olmadığı bir adamla evli olan Büşra karakterini canlandırıyor. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğu ile de taktir kazanan Özge Yağız'ın asıl Yemin dizisinde yıldızı parlamıştı. Yemin'de Reyhan karakterine hayat veren Yağız'a Gökberk Demirci Emir karakteriyle eşlik etmişti. Dizi ile birlikte de aşkları başlayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci gerçek hayatta evliliğe hazırlanıyor. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı şaşırttı.
ÖZGE YAĞIZ BABA'DA!
Ünlü oyuncu Özge Yağız Baba dizisinde Emin'in en küçük çocuğu, tek kızı olan Büşra Saruhanlı karakteriyle karşımızda. Dizide Ödemiş'teki hesap işlerini halleden, aşık olmadığı bir adamla, Ahmet'le evli olan ancak gönlü başkasında olan bir kızı canlandırıyor.