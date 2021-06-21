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Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu. 2018 yılında Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan manken ve oyuncu Akın, güzelliği ile her dönem dikkat çekti. Asil duruşu ve doğallığı ile kendisine hayran bırakan Azra Akın'ın oğlu Demir de annesi gibi güler yüzlü. İşte sevimli halleriyle sosyal medyada adından söz ettiren Azra Akın'ın oğlu Demir başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

21.06.2021 18:26 - Son Güncelleme: 21.06.2021 18:53
Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor.

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Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

4 yıllık birlikteliklerini 2017 yılında resmiyete taşıyan ve 2018 yılında evliliklerini Demir adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Azra Akın ile Atakan Koru magazin dünyasının örnek çiftlerinden.

Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

Instagram pozlarıyla dikkat çeken Azra Akın'ın oğlu Demir ile paylaşımları sosyal medya gündeminde.

Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

İşte annesine benzetilen Azra Akın'ın oğlu Demir başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Azra Akın'ın oğlu Demir şimdiden küçük bir fenomen! Kainat Güzeli Azra'nın oğlunu görenler 'annesinin kopyası' diyor...

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