Azra Akın eşi ve oğluyla Bodrum'da! 2002 Türkiye güzeli plaja indi gören dönüp bir daha baktı!
Azra Akın eşi ve oğluyla Bodrum'da! 2002 Türkiye güzeli plaja indi ortalığı kasıp kavurdu! 2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam sürdüren 2002 Miss World güzeli Azra Akın, eşi ve oğluyla birlikte Bodrum tatilinde kameralara takıldı. 39 yaşındaki tescilli güzel plajın ilgi odağı oldu. Bikinili haliyle görüntülenen bir çocuk annesi Azra Akın fit haliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte başta Azra Akın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatiline damga vuran kareler...
08.07.2021 09:06
- Son Güncelleme: 08.07.2021 09:08
AZRA PLAJA İNDİ GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI!
Azra Akın eşi ve oğluyla Bodrum'da! 2002 Türkiye güzeli plaja indi gören dönüp bir daha baktı!
Eşi Atakan Koru ve 2018'de kucaklarına aldıkları oğulları Demir ile Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülenen 39 yaşındaki tescilli güzel Azra Akın, ilgi odağı oldu.
DENİZE GİREREK SERİNLEDİ
Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan Akın, denize girerek serinledi. Bir süre yüzen Akın, daha sonra oğlu Demir'in yanına gelmesiyle kaldıkları otelin havuzuna geçti.
Oğlu Demir ile havuzda yüzen ve oyunlar oynayan oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Tescilli güzelin eşi Atakan Koru ise plaja inmeyerek, otel odasından çıkmayı tercih etmedi.
Fit hali ile dikkat çeken Azra Akın'ın tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.