Azra Akın eşi ve oğluyla Bodrum'da! 2002 Türkiye güzeli plaja indi gören dönüp bir daha baktı!

Azra Akın eşi ve oğluyla Bodrum'da! 2002 Türkiye güzeli plaja indi ortalığı kasıp kavurdu! 2017 yılında Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne'de gözlerden uzak bir yaşam sürdüren 2002 Miss World güzeli Azra Akın, eşi ve oğluyla birlikte Bodrum tatilinde kameralara takıldı. 39 yaşındaki tescilli güzel plajın ilgi odağı oldu. Bikinili haliyle görüntülenen bir çocuk annesi Azra Akın fit haliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte başta Azra Akın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatiline damga vuran kareler...

08.07.2021 09:06 - Son Güncelleme: 08.07.2021 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





