Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde hünerlerini sergiledi anne oğulu görenler hayran kaldı! "Ağaç yaşken eğilir"
Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde hünerlerini sergiledi anne oğulu görenler hayran kaldı. 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Asil duruşu ve doğallığı ile kendisine hayran bırakan Azra Akın'ın oğlu Demir, babasına benzerliği ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak Instagram'dan buz üzerinde 'ilk denemeler' notuyla paylaşımlar yapan Azra Akın'ın oğlu ile hünerlerini sergilediği anlara, "Ağaç yaşken eğilir" yorumu yapıldı.
27.02.2022 12:27 - Son Güncelleme: 27.02.2022 12:36
"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"
Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde hünerlerini sergiledi anne oğulu görenler hayran kaldı!
4 yıllık birlikteliklerini 2017 yılında resmiyete taşıyan ve 2018 yılında evliliklerini Demir adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Azra Akın ile Atakan Koru magazin dünyasının örnek çiftlerinden.
İşte Atakan Koru - Azra Akın çiftinin oğlu Demir başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...