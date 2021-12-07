Aziz dizisi final mi yapıyor? Ortalık karıştı! İbrahim Tatlıses Efnan'ı yere göğe sığdıramamıştı! Milyonları ağlatan iddia neler oluyor?
Geçtiğimiz Kasım ayında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Aziz dizisi 6. bölümüyle Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizi hakkında ortaya atılan iddialar yenilir yutulur değil. Başrollerinde Murat Yıldırım; Damla Sönmez; Simay Barlas'ın yer aldığı dizinin final yapacağı yönünde iddialar konuşuluyor. Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ı İbrahim Tatlıses öve öve bitirememiş "Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşallah Efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum" demişti. Peki neler oluyor? İşte Aziz dizisi hakkında son gelişmeler...
07.12.2021 18:23
- Son Güncelleme: 07.12.2021 22:22
Show TV'nin sevilen dizisi Aziz hakkında yaşanan yeni gelişme izleyicileri üzdü. Her hafta Cuma günü yayınlanan dizi 6. bölümüyle gümbür gümbür geliyor. 10 Aralık'ta yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizi için final iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Recai Karagöz'ün yönettiği, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Aziz dizisi 1930'lu yıllarda yaşanan Hatay sorununu konu ediniyor.
Dizinin yeni bölümünde ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın biricik eşi Iman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak.