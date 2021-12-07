Aziz dizisi final mi yapıyor? Ortalık karıştı! İbrahim Tatlıses Efnan’ı yere göğe sığdıramamıştı! Milyonları ağlatan iddia neler oluyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz hakkında yaşanan yeni gelişme izleyicileri üzdü. Her hafta Cuma günü yayınlanan dizi 6. bölümüyle gümbür gümbür geliyor. 10 Aralık'ta yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizi için final iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...