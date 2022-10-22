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Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! 'Biri bu kızı durdursun...' 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

'Oy Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, son haliyle sosyal medyayı salladı. Günel Zeynalova değişimiyle neredeyse bambaşka biri oldu. 13 yaşındayken İbnrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ünlü güzel estetik operasyonlara doyamıyor. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr
22.10.2022 18:11 - Son Güncelleme: 22.10.2022 18:11
Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! ’Biri bu kızı durdursun...’ 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

13 yaşlarında İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! ’Biri bu kızı durdursun...’ 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı.

Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! ’Biri bu kızı durdursun...’ 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

Azeri kızı Günel son olarak, peş peşe paylaşımlarla değişimini birkez daha gözler önüne serdi.

Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! ’Biri bu kızı durdursun...’ 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova, uğradığı değişim sonrası takipçileri tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

Azeri güzel estetiğe doymadı! Orijinal yeri kalmadı! ’Biri bu kızı durdursun...’ 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses...

Azeri kızının paylaşımına 'Estetiğe Doymuyor' yorumları yapıldı.

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