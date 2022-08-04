Aysun Kayacı son haliyle ortaya çıktı 'hamile mi' dedirtti! Bikinili Aysun'u görenler tanıyamadı: "Burnu, göğüsleri her şeyi farklı"
Aysun Kayacı'nın son haliyle ortaya çıktı görenler şaştı kaldı. Geçtiğimiz haziran ayında "Aysun Kayacı'nın son hali" olarak bambaşka bir ismin görüntüsü gündemde dolaşmış ve bir süre sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Bu kez gerçek Aysun yüzünü gösterdi. Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen manken ve oyuncu Kayacı yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki Aysun Kayacı'nın son halini görenler şaşkına dönerken bir sosyal medya kullanıcısından gelen, "O değildir ya burnu, göğüsleri her şeyi farklı..." yorumu herkesi ikiye böldü. Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekerken eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.
04.08.2022 16:58 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:58
"BURNU, GÖĞÜSLERİ HER ŞEYİ FARKLI"
Aysun Kayacı son haliyle ortaya çıktı o hareketi 'hamile mi?' dedirtti! Bikinili Aysun'u görenler tanıyamadı.
Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşamı olan Aysun Kayacı, uzun süre sonra ilk kez objektiflere takıldı.