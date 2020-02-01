Ayşen'in pozları olay yarattı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızı... Burak Özçivit ve baldızı...
Ayşen'in pozları olay yarattı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızı... Burak Özçivit ve baldızı... Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit ve baldızı Ayşen'in pozları oldukça fazla konuşuldu. ATV ekranlarında rekor kıran dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı. ATV'deki dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kazım İşmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumuştur. Aslen Gaziantepli olan Özçivit, 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir.
İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...