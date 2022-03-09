Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada flaş gelişme! İkisinin de hapsi istenmişti
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Ayşegül'ün 8 yıldan 11 yıla Furkan'ın ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenmişti... İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada, Asliye Ceza Mahkemesi, suçun mahiyeti nedeniyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesinin uygun olacağını belirtip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme ise görevsizlik kararını reddederek, dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.
İkisinin de hapsi istenmişti... Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada flaş bir gelişme! yaşandı.
Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı 'Sanatçıyım ben.
GÖREVSİZLİK VERİLDİ
Mahkeme, Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın ifadelerine başvurmuştu. Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme suçun mahiyetini dikkate alarak, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek, dosyayı, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın avukatları ise Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararına itiraz etmişti.
DOSYA ASLİYE CEZADA KALDI
Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kendisine gönderilen dosya hakkındaki kararını verdi. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesinin uygun olacağına karar veren heyet, dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine göndererek, Furkan Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.