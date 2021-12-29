Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı! Bir dönemin fırtınalar estiren ismi Ayşe Hatun Önal anne ve babasının ölümünün ardından...
Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı! Kendini eve kapatan Ayşe Hatun Önal annesinin ölümüyle depresyona girdi. Bir dönem podyumlarda, ardından da sahnelerde fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal'a iddiaya göre aylardır yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamadı. Ayşe Hatun Önal, herkesle irtibatı kesip kendini eve kapattı. Önce babası Remzi Önal'ı, ardından annesi Şengül Önal'ı kaybeden Ayşe Hatun Önal'ın inzivaya çekildiği iddia edildi.
SIRRA KADEM BASTI
Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı! Bir dönemin fırtınalar estiren ismi Ayşe Hatun Önal'ın anne ve babasının ölümünün ardından dış dünya ile iletişimi kopardığı ileri sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, ''Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı. Şarkıcıya aylardır yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyordu. Meğer Ayşe Hatun Önal, çevresiyle irtibatı kesip kendisini eve kapatmış."
İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal'ın bir arkadaşından elde edilen bilgiye göre, Önal'dan aylardır haber alamadığını duyunca merak edip araştırdım. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.