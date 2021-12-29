Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı! Bir dönemin fırtınalar estiren ismi Ayşe Hatun Önal anne ve babasının ölümünün ardından...

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal'ın bir arkadaşından elde edilen bilgiye göre, Önal'dan aylardır haber alamadığını duyunca merak edip araştırdım. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.