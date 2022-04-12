RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Ayırt etmek çok zor! Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında kardeşi Neslihan Güner'in doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Art arda doğum gününden paylaşım yapan ünlü oyuncunun "Küçüğüm" diye seslendiği kız kardeşi Yasemin Güner ise görenleri şoke etti. Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Yasemin Güner, ablasına olan benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte Aslıhan Güner'in güzeller güzeli kardeşi Yasemin...

12.04.2022 18:30 - Son Güncelleme: 12.04.2022 18:30
Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aslıhan Güner, Instagram hesabında kardeşi Neslihan Güner'in doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

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Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Paylaşımlarının birinde kardeşi Yasemin Güner'e yer veren ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun "Küçüğüm" diye seslendiği kız kardeşi Yasemin Güner, görenleri şoke etti.

Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Yasemin Güner, ablasına olan benzerliğiyle çok konuşuldu.

Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

Sosyal medya kullanıcıları, ikili için "Tıpa tıp aynısı", "Hık demiş burnunda düşmüş", "Yok böyle benzerlik" yorumlarında bulundu.

Ayırt etmek çok zor! Aslıhan Güner’in “küçüğüm” diye seslendiği kız kardeşini gören inanamadı! Hem güzelliği hem benzerliği olay...

İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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