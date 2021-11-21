Ayrılacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol ülkeyi terk etti! Biricik eşini de alıp gitti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar

Türkiye'nin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Temmuz ayında ağabeyini kaybeden Alişan ardından eşi ile boşanacakları yönündeki iddiar ile gündeme gelmişti. Hem biricik eşi hem de sevenleri Alişan'ı bu zorlu süreçlerde hiç yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin İnstagram'daki son paylaşımları ise herkesi şaşırttı. Alişan ve Buse Varol'un başka ülkeye gittiğini öğrenenler nedenini merak etti.