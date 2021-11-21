Ayrılacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol ülkeyi terk etti! Biricik eşini de alıp gitti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar
Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti Türkiye'yi terk etti. Ağabeyi'ni koronavirüsten dolayı kaybeden Alişan bir süredir kötü günler geçiriyor. 41 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın çocuklarına gözü gibi bakan Alişan'a sevenleri de 'Amca gibi amca' yorumları ile destek veriyor. Biricik eşinin de yardımıyla güçlükle ayakta duran Alişan, Buse Varol'u da alıp gitti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından da peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
21.11.2021 17:24
- Son Güncelleme: 21.11.2021 17:24
Türkiye'nin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Temmuz ayında ağabeyini kaybeden Alişan ardından eşi ile boşanacakları yönündeki iddiar ile gündeme gelmişti. Hem biricik eşi hem de sevenleri Alişan'ı bu zorlu süreçlerde hiç yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin İnstagram'daki son paylaşımları ise herkesi şaşırttı. Alişan ve Buse Varol'un başka ülkeye gittiğini öğrenenler nedenini merak etti.