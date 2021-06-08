Aygün Aydın rahat durmuyor! Hakan Sabancı'yı yine ifşa etti paylaşıma eklediği manidar şarkı olay oldu
Aygün Aydın rahat durmuyor! Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı yine ifşa etti… İş insanı Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip mesajları ifşa eden Aygün Aydın, uzun bir süre magazin gündeminden düşmemişti. Hakan Sabancı ile ilgili art arda yaptığı açıklamalarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Aydın, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Aydın, Hakan Sabancı'nın yeni mesajlarını ve arama kayıtlarını ifşa etti. Paylaşımının arka fonuna ise Hepsi grubunun 'Olmaz Oğlan' parçasını ekleyen Aydın, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…
08.06.2021 23:35
- Son Güncelleme: 08.06.2021 23:40
Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Aygün Aydın, geçen aylarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığına inanmayan sosyal medya kullanıcılarına sinirlenip insanıyla yazışmalarını yayınlamıştı.
İfşa paylaşımlarının ardından magazin gündemine bomba gibi düşen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı art arda açıklamalarla uzun süre adından söz ettirmişti.
Aygün Aydın, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisine yeni attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti.
Paylaşımının arka fonuna Hepsi grubunun 'Olmaz Oğlan' parçasını ekleyen Aydın, "Ben biraz da diğer dolandırıcılara bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ifşa edilen mesajdan çok Aydın'ın eklediği şarkı konuşuldu.