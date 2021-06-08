Aygün Aydın rahat durmuyor! Hakan Sabancı'yı yine ifşa etti paylaşıma eklediği manidar şarkı olay oldu

Aygün Aydın rahat durmuyor! Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı yine ifşa etti… İş insanı Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip mesajları ifşa eden Aygün Aydın, uzun bir süre magazin gündeminden düşmemişti. Hakan Sabancı ile ilgili art arda yaptığı açıklamalarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Aydın, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Aydın, Hakan Sabancı'nın yeni mesajlarını ve arama kayıtlarını ifşa etti. Paylaşımının arka fonuna ise Hepsi grubunun 'Olmaz Oğlan' parçasını ekleyen Aydın, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…

08.06.2021 23:35 - Son Güncelleme: 08.06.2021 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





