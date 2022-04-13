Aydın Kurtoğlu’nun annesine bakın güzelliğiyle hayran bıraktı! Cengiz Kurtoğlu’nun “Helalim” dediği 43 yıllık eşini gören dilini ısırdı
Aydın Kurtoğlu'nun güzeller güzeli annesine bakın hayran bıraktı! İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Aydın Kurtoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu olan Aydın Kurtoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 24 Ocak 1983'te, Rize'de dünyaya gelen Kurtoğlu'nun annesini gören ise hayran kaldı. Cengiz Kurtoğlu'nun bir paylaşımında "Helalim" diye bahsettiği 43 yıllık eşi güzelliğiyle büyüledi. İşte Aydın Kurtoğlu'nun güzeller güzeli annesi...
13.04.2022 23:34 - Son Güncelleme: 13.04.2022 23:34
İbo Show adlı programa konuk olması üzerine gündem olan Aydın Kurtoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu olan Aydın Kurtoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 24 Ocak 1983'te, Rize'de dünyaya gelen Kurtoğlu'nun annesini gören ise hayran kaldı.
Cengiz Kurtoğlu'nun bir paylaşımında 43 yıllık eşi için kullandığı "Helalim Fadime'm. Yıllardır küllenmiş aşk. Sevgiyle" ifadeleri ise dikkat çekti.