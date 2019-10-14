Aydilge, Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek yağıyor...
Barış Pınarı Harekatı'nda 6. güne girildi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor.Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Şarkıcı Aydilge, askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı operasyona sahnesinden tam destek verdi. Sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yapan Aydilge, konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyledi. Aydilge'nin Mehmetçik için yaktığı ağıt dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlüler...
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen Aydilge, yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Bu anlarda göz yaşlarını tutamadığı dikkatlerden kaçmayan başarılı sanatçı, performansını ''Vatan sana canımız feda'' sözleriyle noktalarken seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanıp sahneden büyük bir sevgi seli ile uğurlandı.
KIRAÇ
Barış Pınarı Harekatı'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı Kıraç oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.
'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'
Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.
İşte marşın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
AJDA PEKKAN
MEHMETÇİĞİMİZE DUA EDELİM'
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Üç saat sahnede kalan Pekkan, repertuvarının yanı sıra "Memleketim" ve "10. Yıl Marşı"nı okudu. Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim. Allah'ım onları korusun" dedi.
HAKAN ALTUN
'ŞEHİTLERİMİZ VAR, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'
Şarkıcı Hakan Altun da önceki akşam İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Hakan Altun, konserine başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit ailelerine başsağlığı dileyip "Zorlu süreçteyiz. Şehitlerimiz var, hepimizin başı sağ olsun" ifadesinde bulundu.