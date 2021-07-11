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Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen Nebahat Çehre itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekti. İşte Aydemir Akbaş'ın çok konuşulan Nebahat Çehre açıklaması ve Yeşilçam oyuncularının son halleri...

11.07.2021 16:07 - Son Güncelleme: 11.07.2021 16:12
Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

AYDEMİR AKBAŞ'TAN BOMBA İTİRAF!

3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu Aydemir Akbaş veriği röportaj ile gündeme bomba gibi düştü. Türk sinemasının 85 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, bugüne kadar 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı.

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Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

Ayrıca birçok televizyon dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. Meslektaşı Beyhan Benek ile ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş, iki kez boşanıp üç kez evlendi. Her seferinde evlendiği kişi aynıydı: Beyhan Benek.

Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

Verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."

Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

"Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır."

Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

"Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" diyen Aydemir Akbaş, geçtiğimiz aylarda bir film çekimi setinden görüntülerle gündeme gelmişti.