Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen bomba evlilik itirafı! 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu meğer Nebahat Çehre ile...

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen Nebahat Çehre itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekti. İşte Aydemir Akbaş'ın çok konuşulan Nebahat Çehre açıklaması ve Yeşilçam oyuncularının son halleri...

11.07.2021 16:07 - Son Güncelleme: 11.07.2021 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





