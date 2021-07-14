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Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! "Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim" demişti...

Aydemir Akbaş'ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt geldi. Geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen itiraf 85 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan geldi. İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekerken, Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere takılan 77 yaşındaki Nebahat Çehre o sözler hakkında arkadaşı Akbaş için bakın neler söyledi...

14.07.2021 09:35 - Son Güncelleme: 14.07.2021 09:39
Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim demişti...

"Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim" diyen Aydemir Akbaş'ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt geldi. 3 kez Beyhan Benek'le nikahlanan usta oyuncu Aydemir Akbaş geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj ile gündeme bomba gibi düştü.

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Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim demişti...

AYDEMİR AKBAŞ'TAN BOMBA İTİRAF!

Türk sinemasının 85 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, bugüne kadar 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı.

Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim demişti...

Ayrıca birçok televizyon dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. Meslektaşı Beyhan Benek ile ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş, iki kez boşanıp üç kez evlendi. Her seferinde evlendiği kişi aynıydı: Beyhan Benek.

Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim demişti...

Verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."

Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim demişti...

"Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır."