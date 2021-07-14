Aydemir Akbaş’ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt! "Beyhan'la evlenmeseydim Nebahat'le evlenmek isterdim" demişti...

Aydemir Akbaş'ın evlilik itirafına Nebahat Çehre'den yanıt geldi. Geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen itiraf 85 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan geldi. İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekerken, Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere takılan 77 yaşındaki Nebahat Çehre o sözler hakkında arkadaşı Akbaş için bakın neler söyledi...

14.07.2021 09:35 - Son Güncelleme: 14.07.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





