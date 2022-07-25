Aydemir Akbaş'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! '20'lik alırım 70'lik mi alacağım' demişti bu kez bu dez '40'lık olur...' Nebahat Çehre itirafından sonra...
İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de 2. Sayfa programına konuk olan Aydemir Akbaş "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülenen ünlü isim, çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.
1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle tepki çekmişti.
AYDEMİR AKBAŞ'IN OLA YARATAN AÇIKLAMALARI ŞUNLARDI:
Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun.
Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.
Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri...
'ERKEKLER ALDATIR'
Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat da Beyhan'ın en sevdiği insan.
Beyhan bana der ki 'Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek'
Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin.
Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.