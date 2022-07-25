Aydemir Akbaş’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! ’20’lik alırım 70’lik mi alacağım’ demişti bu kez bu dez ’40’lık olur...’ Nebahat Çehre itirafından sonra...

'ERKEKLER ALDATIR'

Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat da Beyhan'ın en sevdiği insan.

Beyhan bana der ki 'Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek'

Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin.

Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.