Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması fena! Eşi onay vermiş ’erkeksin yapacaksın erkeklerin uçkuru...’ Ortalık yine karışacak

1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle tepki çekmişti.