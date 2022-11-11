Aydemir Akbaş'ın cinsel içerikli film açıklaması fena! Eşi onay vermiş 'erkeksin yapacaksın erkeklerin uçkuru...' Ortalık yine karışacak
İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de 2. Sayfa programına konuk olan Aydemir Akbaş "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Aylar sonra Aydemir Akbaş yine yaptı yapacağını.
11.11.2022 13:27 - Son Güncelleme: 11.11.2022 13:27
Bir dönem Yeşilçam'da cinsel içerikli filmlerinde rol alan Aydemir Akbaş'a Çağlayan bu konuda da soru sordu.