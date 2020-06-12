Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

Daha sonra evinin balkonunda, kucağında kedileriyle poz veren Akbaş, o açıklaması nedeniyle üzüntü duyduğunu söylemişti. "Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."