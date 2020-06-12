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Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

Aydemir Akbaş, geçtiğimiz aylarda "Bana virüs falan işlemez, corona virüs benden korksun" sözleriyle dikkat çekmişti. Usta oyuncu bu sözlerinin ardından pişman olduğunu belirtmiş ve herkesi tedbirli olmaya davet etmişti. Önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülenen 84 yaşındaki Akbaş, tedbirsizce eğlenenlere isyan ederek, "Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar" dedi.

12.06.2020 11:02 - Son Güncelleme: 12.06.2020 11:09
Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, corona virüs salgınına rağmen parklarda ve denizlerde tedbirsizce eğlenenlere isyan etti. Mecidiyeköy'de objektiflere takılan 87 yaşındaki usta oyuncu sözleri ile dikkat çekti.

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Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

"SEYRETTİKÇE DELİRİYORUM"

Aydemir Akbaş,"Ben ya da başkaları ölse, sebebi bunlar. Bu durumu hâlâ çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var ve seyrettikçe deliriyorum. Bu tamamen görgüsüzlük" dedi.

Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda "Bana virüs falan işlemez, corona virüs benden korksun" sözleriyle gündem olmuştu.

Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!

Daha sonra evinin balkonunda, kucağında kedileriyle poz veren Akbaş, o açıklaması nedeniyle üzüntü duyduğunu söylemişti. "Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."

Aydemir Akbaş isyan etti: Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar!
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