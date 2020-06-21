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Aydan Şener bikinili pozlarıyla şaşırtıyor! İşte 57'lik Aydan Şener'in Instagram fotoğrafları! 'Aman Aydan Hanım'

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener, Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı magazin programında, bikinili fotoğrafı hakkında itirafta bulunan usta oyuncu, sosyal medyadan yeni paylaşımlarda bulundu. İşte fiziği ile genç kızlara adeta meydan okuyan Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali...

21.06.2020 13:05 - Son Güncelleme: 21.06.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





