GaleriMagazin

ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı?

Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dizide Osman Gazi ve çevresinde gelişen olaylarla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?

17.10.2019 09:15 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:15
Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Milyonları ekran başına toplaması beklenen ve Diriliş Ertuğrul'un izinden gidecek Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Diziden yayınlanan ilk fragmanın ardından dizi severler sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fragmanı şimdiden izlenme rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Özçivit tarihte Osman Gazi karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? İşte detaylar…

Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİRİLİŞ OSMAN'A KATILAN YENİ BOMBA TRANSFERLER KİMLER?

TIKLA VE İZLE

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

KURULUŞ OSMAN NREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşine bakın...
Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşine bakın...