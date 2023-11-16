Ateş Kuşları 31. bölüme dair detaylar ve görüntüler ortaya çıktı: Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

Ateş Kuşları, 31. bölümüyle 17 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbaros nihayet akşam yemeğine çıkarken, Ragıp ise hamle yapmanın bir fırsatını bulur. İşte Ateş Kuşları 31. bölümde detaylar ve görüntüler...
İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Tuncer Salman (Ragıp), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nın heyecanla beklenen 31. bölümünden detaylar ortaya çıktı.
"SENİN KARDEŞİN BENİM KARDEŞİM!"
Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!
Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?
MERCAN'IN AİLESİNE ULAŞABİLECEKLER Mİ?
Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?