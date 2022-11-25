Atarlı Efe koskoca delikanlı oldu parkelerde fırtınalar estiriyor! Çocuktan Al Haberi'nin Efe'sinin son halini görenler 'pes' diyor
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Onlardan biri de Atarlı Efe, Efe Dadak. Sinirli ama bir o kadar bıcır bıcır halleriyle hafızalara kazınan Efe Dadak şimdilerde koskoca bir delikanlı. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi. 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.
Çocuktan Al Haberi'nin Atarlısı'nı görenler "Maşallah kocaman olmuş" yorumlarında bulundu. İşte başta Efe Dadak olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.