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Haberler Magazin Atarlı bilim adamı Efe Dadak'ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi'nin Efe'sinin son halini görenler 'pes' diyor

Atarlı bilim adamı Efe Dadak'ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi'nin Efe'sinin son halini görenler 'pes' diyor

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Onlardan biri de Atarlı Efe, Efe Dadak. Sinirli ama bir o kadar bıcır bıcır halleriyle hafızalara kazınan Efe Dadak şimdilerde koskoca bir delikanlı. Gelin değişimine birlikte göz atalım.

14.03.2023 11:03 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:03
Atarlı bilim adamı Efe Dadak’ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi’nin Efe’sinin son halini görenler ’pes’ diyor

İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.

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Atarlı bilim adamı Efe Dadak’ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi’nin Efe’sinin son halini görenler ’pes’ diyor

Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi. 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.

Atarlı bilim adamı Efe Dadak’ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi’nin Efe’sinin son halini görenler ’pes’ diyor

Ailesinin yönettiği sosyal medya hesabından günlük hayatından anlar paylaşılan Efe Dabak boy attı, ergen oldu.

Atarlı bilim adamı Efe Dadak’ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi’nin Efe’sinin son halini görenler ’pes’ diyor

Çocuktan Al Haberi'nin Atarlısı'nı görenler "Maşallah kocaman olmuş" yorumlarında bulundu. İşte başta Efe Dadak olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

Atarlı bilim adamı Efe Dadak’ın son halini görenler inanamıyor! Çocuktan Al Haberi’nin Efe’sinin son halini görenler ’pes’ diyor

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