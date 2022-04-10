Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması: "Kafası şişko..."
Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... Geçtiğimiz Şubat ayında 50 kilo verdiği ileri sürülen Ata Demirer, 18 kilo verdiğini ifade etti. Mide ameliyatı açıklaması ile gündeme gelen Ata Demirer, mide ameliyatı geçirerek zayıfladığı iddiasına yanıt verdi. "Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim" diyen Ata Demirer, mide ameliyatı hakkında bakın neler söyledi.
10.04.2022 15:18 - Son Güncelleme: 10.04.2022 15:25
Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması geldi.
Komedyen Ata Demirer zayıflamasıyla gündemde. Demirer'in, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği ileri sürülmüştü.