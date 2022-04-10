Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması: "Kafası şişko..."

Ata Demirer 18 kilo vermesinin ardından yaptığı açıklamada; "Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum" dedi.