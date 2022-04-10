RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması: "Kafası şişko..."

Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması: "Kafası şişko..."

Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... Geçtiğimiz Şubat ayında 50 kilo verdiği ileri sürülen Ata Demirer, 18 kilo verdiğini ifade etti. Mide ameliyatı açıklaması ile gündeme gelen Ata Demirer, mide ameliyatı geçirerek zayıfladığı iddiasına yanıt verdi. "Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim" diyen Ata Demirer, mide ameliyatı hakkında bakın neler söyledi.

10.04.2022 15:18 - Son Güncelleme: 10.04.2022 15:25
Ata Demirer’in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması: Kafası şişko...

Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması geldi.

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Ata Demirer’in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması: Kafası şişko...

Komedyen Ata Demirer zayıflamasıyla gündemde. Demirer'in, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği ileri sürülmüştü.

Ata Demirer’in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması: Kafası şişko...

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Ata Demirer’in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması: Kafası şişko...

Ata Demirer 18 kilo vermesinin ardından yaptığı açıklamada; "Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum" dedi.

Ata Demirer’in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması: Kafası şişko...

Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladığı ileri sürülmüştü.

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