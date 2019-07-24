Ata Demirer'i hiç böyle görmediniz: Aşığım... İşte Ata babanın çiftliği...
Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı. Yazı Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen üzüm bağından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını 'aşığım' notuyla Instagram'da yayınladı. Üzümün yanı sıra birçok sebze ile meyve de yetiştiren Ata Demirer'i takipçileri mesaj yağmuruna tuttu.
24.07.2019 11:35
- Son Güncelleme: 24.07.2019 11:35
ATA DEMİRER KİMDİR?
6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Okul hayatından başarılı olamayan Demirer, ağabeyinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.
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